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DSÖ Genel Direktörü: Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, potansiyel COVID-19 aşısının tedariğini sağlarken ulusal çıkarlarını önceleyen ülkelerin salgını daha kötü hale getirdiğini söyledi.

18 Ağustos 2020 Salı 14:25
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DSÖ Genel Direktörü: Aşı milliyetçiliğini önlemeliyiz

Tedros, potansiyel COVID-19 aşılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, stratejik ve küresel hareket biçiminin aslında her ülkenin yararına olduğunu söyledi.

"Herkes güvende olmadıkça kimse güvende değildir." diyen Tedros, DSÖ'ye üye tüm ülkelere, çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına katılım için mektup gönderdiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü, aşı milliyetçiliğine son verilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 nedeniyle, dünya genelinde şu ana kadar 778 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 22 milyon 79 bini aşmış durumda.

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