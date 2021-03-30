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DSÖ: Her 100 virüs aşısından 76'sı yalnızca 10 ülkeye gitti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı üretilen aşıların yüzde 76'sının, yalnızca 10 ülkeye gittiğini belirtti.

30 Mart 2021 Salı 13:33
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DSÖ: Her 100 virüs aşısından 76'sı yalnızca 10 ülkeye gitti

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ile ortak açıklama yaptı.

Şu ana kadar 576 milyon doz koronavirüs aşısının sunulduğunu belirten Ghebreyesus, bu aşıların yüzde 76'sının yalnızca 10 ülkeye gittiğini söyledi.

Ghebreyesus, söz konusu ülkelerin çoğunun yüksek gelirli ülkeler olduğunu ifade etti.

Aşıda eşitliğin küresel salgını bitirmede en hızlı yol olduğunu kaydeden DSÖ Genel Direktörü, 177 ülkenin aşılamaya başladığını ancak aşı dağıtımının son derece eşitsiz biçimde gerçekleştiğini vurguladı.

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