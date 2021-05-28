DSÖ, Kazakistan'ın COVID-19 aşısını değerlendirecek

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'ın COVID-19'a karşı yürüttüğü mücadele hakkında bilgi veren Tokayev, özellikle ülkesindeki toplu aşılama sürecini değerlendirdi.

"DSÖ onay süreci başladı"

Tokayev, COVID-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşı QazVak'ın, klinik deneylerinin ön sonuçlarına göre virüse karşı yüzde 96 etki gösterdiğini belirterek "İlgili makamlar, yerli aşının DSÖ onay sürecini başlattı" dedi.

Ghebreyesus da Kazakistan'ın yerli aşıyı geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek "QazVak’ı, DSÖ tarafından acil durumlarda kullanımı için önerilen ilaçlar listesine eklemeyi değerlendirmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

3'üncü faz çalışmalar 9 Temmuz'ta bitecek

Kazakistan, 26 Nisan'dan itibaren üçüncü faz klinik deneylerinin sürdüğü yerli aşıyı halka uygulamaya başlamış ve aşının ilk dozu, Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a yapılmıştı.

Yetkili bakanlık, yerli aşı QazVak'ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğunu ve 9 Temmuz'da üçüncü faz klinik deneylerinin sona ereceğini açıklamıştı.