Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kavga mahkemede son buldu
Kavga mahkemede son buldu
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...

DSÖ, Kazakistan'ın COVID-19 aşısını değerlendirecek

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kazakistan'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği yerli aşısı QazVak'ı acil kullanım için değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:07
14 Okunma
DSÖ, Kazakistan'ın COVID-19 aşısını değerlendirecek

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus ile video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'ın COVID-19'a karşı yürüttüğü mücadele hakkında bilgi veren Tokayev, özellikle ülkesindeki toplu aşılama sürecini değerlendirdi.

"DSÖ onay süreci başladı"

Tokayev, COVID-19'a karşı geliştirdikleri yerli aşı QazVak'ın, klinik deneylerinin ön sonuçlarına göre virüse karşı yüzde 96 etki gösterdiğini belirterek "İlgili makamlar, yerli aşının DSÖ onay sürecini başlattı" dedi.

Ghebreyesus da Kazakistan'ın yerli aşıyı geliştirmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek "QazVak’ı, DSÖ tarafından acil durumlarda kullanımı için önerilen ilaçlar listesine eklemeyi değerlendirmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

3'üncü faz çalışmalar 9 Temmuz'ta bitecek

Kazakistan, 26 Nisan'dan itibaren üçüncü faz klinik deneylerinin sürdüğü yerli aşıyı halka uygulamaya başlamış ve aşının ilk dozu, Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a yapılmıştı.

Yetkili bakanlık, yerli aşı QazVak'ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğunu ve 9 Temmuz'da üçüncü faz klinik deneylerinin sona ereceğini açıklamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da polise bıçaklı saldırı
Fransa'da polise bıçaklı saldırı
COVID-19'un Hindistan varyantı Macaristan'da
COVID-19'un Hindistan varyantı Macaristan'da
1 milyar 810 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı
1 milyar 810 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim