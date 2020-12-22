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DSÖ koronavirüs önlemlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'deki huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını korudu" dedi.

22 Aralık 2020 Salı 14:57
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DSÖ koronavirüs önlemlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi

TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'de huzurevlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki COVID-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları web sayfasında değerlendirdiği bildirildi.

DSÖ'nün "Türkiye, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarına gerekli tedbirleri aldırarak yaşlılarını COVID-19'dan korudu" başlığı ile hazırladığı çalışmada, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tanımlanmasından yaklaşık iki hafta önce huzurevlerine yapılan ziyaretlerin sınırlandırıldığı ve altı hafta öncesinde de yaşlıları virüsten korumaya yönelik uygulama önlemleri başlatıldığı bilgileri yer aldı.

Çalışmada, Türkiye'de huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde alınan bu önlemler sayesinde virüsün bu kurumlarda yayılmasının sınırlandığı ifade edildi.

Türkiye'deki huzurevi sakinleri ve personeliyle görüşen DSÖ, çalışmasında huzurevi personelinin 14 günlük vardiyalar halinde çalıştığını, düzenli olarak COVID-19 testlerinin yapıldığını aktardı.

DSÖ, huzurevi sakinlerinin ise salgının ülke ve dünya için kritik riskler taşıdığının farkında olduklarını, fakat kendilerine çok iyi bakıldığını dile getirdiklerini de çalışmasında yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
DSÖDünya Sağlık Örgütü
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