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DSÖ: Koronavirüsten ölen sayısı 2-3 kat fazla olabilir

DSÖ, koronavirüs kaynaklı küresel ölüm sayısının, teyit edilen 3,4 milyondan 2 ila 3 kat daha fazla olabileceğini açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:00
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DSÖ: Koronavirüsten ölen sayısı 2-3 kat fazla olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021 ve küresel COVID-19 artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu açıklandı.

Raporda, 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminlerin, 2020'de COVID-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısının en az 3 milyon olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1,8 milyondan 1,2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.

"Ölüm sayısı 2-3 kat daha yüksek"

DSÖ'ye bildirilen COVID-19 kaynaklı 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

DSÖ'nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin bilgi verdi.

"6 ila 8 milyon arası insan ölmüş olabilir"

Asma, COVID-19 kaynaklı küresel vefat sayılarına ilişkin sorusu üzerine, "Bu aya kadar resmi olarak 3,4 milyon ölüm rapor edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu sayı gerçekten 2-3 kat daha fazla olabilir" dedi.

Dünya genelinde 2020'deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6 ile 8 milyon arası insanın COVID-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini söyleyen Asma, salgının hala yükselişte olduğu uyarısında bulundu.

Asya ve Latin Amerika'da vefat sayıları artışta

Asma, salgının yayılmaya devam ettiği özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin artışını sürdürdüğünü ifade etti.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlamalarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle DSÖ, tüm ülkeleri güçlü veri ve sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye ve bunlara yatırım yapmaya çağırıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
DSÖKoronavirüs
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