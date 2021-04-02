DSÖ Sözcüsü Margaret Harris’ten Covid-19 raporu ve COVAX açıklaması

Harris, geçtiğimiz günlerde Covid-19’un kaynağı üzerine paylaşılan rapor ile ilgili, ”Bu virüs bize birkaç farklı hayvandan bulaşmış olabilir, hatta evcil hayvanlara bulaşmayı bile başarmış olabilir” ifadelerini kullanırken “O spesifik yarasa türünün Çin’de ilk vakaların görüldüğü Wuhan’dan kilometrelerce uzak olduğunu biliyoruz. Uzmanlarımızın baktığı ve bakmaya devam edeceği şey şu: Farklı hayvan pazarlarında canlı ya da ölü hangi hayvanlar satılmıştır? Cevaplar burada yatıyor” şeklinde konuştu.

Örgütün fakir ülkelere aşı yardımı COVAX programı ile ilgili de konuşan Harris, “Şu ana kadar 550 milyon dozdan fazla aşı sisteme girdi. Sadece COVAX programında 33 milyon doz 70 katılımcı ülkeye dağıtıldı” dedi.