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DSÖ yoksul ülkelere 237 milyon doz aşı dağıtacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düşük ve orta gelirli ülkelere, aşılara eşit erişimi sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında mayısa kadar 237 milyon koronavirüs aşısı dağıtacak.

11 Mart 2021 Perşembe 22:33
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DSÖ yoksul ülkelere 237 milyon doz aşı dağıtacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde görev yapan büyükelçilere hitap etti.

Pazartesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını anımsatan Ghebreyesus, "Küresel olarak COVID-19'dan ölümlerin yüzde 59'unu erkekler oluşturuyor ancak kadınlar orantısız şekilde başka konularda pek çok acılar çekti" açıklamasında bulundu.

"Rapor şoke edici bir tablo çiziyor"

Ghebreyesus, DSÖ'nün kadına şiddet konusunda 2000-2018 yıllarını kapsayan, şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmayı temsil eden yeni bir rapor yayımladığını belirterek, "Rapor şoke edici bir tablo çiziyor. Tahmini 736 milyon kadın, yani küresel olarak neredeyse her 3 kadından biri hayatlarında en az bir kez eş şiddetine, eş olmayan birinden cinsel şiddete veya her ikisine birden maruz kaldı" sözlerini kullandı.

"237 milyon aşı teslim etmeyi umuyoruz"

COVAX kapsamında ülkelere, COVID-19 aşı sevkiyatının devam ettiğini aktaran Ghebreyesus, "Bugünden başlayarak mayıs ayına kadar toplam 237 milyon aşı teslim etmeyi umuyoruz. Bu, cesaret verici bir süreç ama COVAX aracılığıyla dağıtılan dozların hacmi hala nispeten küçük" diye konuştu.

Ghebreyesus, şu anda ana önceliklerinin tüm ülkelerin salgını sona erdirmesine yardımcı olmak için COVAX'ın kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayarak "Bu, (aşı) üretimini artırmak için acil eylem anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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