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DSÖ'den açıklama: Delta varyantı kaç ülkede görüldü?

Delta varyantı tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam eden varyantın şu ana kadar 98 ülkede tespit edildiğini duyurdu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:35
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DSÖ'den açıklama: Delta varyantı kaç ülkede görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 03.07.2021 15:06
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖDelta Varyantı
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