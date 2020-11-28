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DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin

200’ün üzerinde ülke ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1,5 milyona yaklaşırken klinik denemelerinde hata yaptığını açıklayan AstraZenaca/Oxford aşısının güvenliği bilim dünyası tarafından sorgulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiliz aşısının verilerinden tatmin olmadı. DSÖ, ortalama yüzde 70 etkinlik gösterdiği açıklanan aşıya ilişkin daha fazla detay verilmesi çağrısında bulundu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 11:35
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DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin

200’ün üzerinde ülke ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1,5 milyona yaklaşırken klinik denemelerinde hata yaptığını açıklayan AstraZenaca/Oxford aşısının güvenliği bilim dünyası tarafından sorgulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiliz aşısının verilerinden tatmin olmadı. DSÖ, ortalama yüzde 70 etkinlik gösterdiği açıklanan aşıya ilişkin daha fazla detay verilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, geçen hafta Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen corona virüs aşısının etkinliğinin ortalama olarak yüzde 70 olduğunu, ancak yüzde 90'a kadar çıkabildiğini duyurdu. 

DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin - 2

Geniş kapsamlı klinik çalışmalara, yarısı İngiltere'de, geri kalanı Brezilya'da olmak üzere 20 binden fazla gönüllü katıldı. Gönüllülere iki "yüksek" doz verildiğinde korumanın yüzde 62 olduğu, ancak insanlara önce "düşük" doz ve ardından yüksek doz verildiğinde bu oranın yüzde 90'a yükseldiği ifade edildi.

HATA YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Sonuçlar, bilim dünyasında kafa karışıklığı yaratırken bunun nedeninin testlerde yanlışlıkla farklı dozların kullanılması olarak açıklandı. Aşı çalışmalarında hata yaptığını kabul eden AstraZeneca/Oxford, İngiltere'de 3 bine yakın gönüllüye, yanlışlıkla, olması gerekenin yarısı düzeyinde dozlar uygulandığını açıkladı.

DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin - 4

Alınan aşı dozajında ​​önemli bir hata olduğunu belirten Astrazeneca tarafına karşılık ABD’li yetkililer, hatalar ve verilerin açıklanmasındaki kapalı cümleler sebebiyle Astrazeneca - Oxford Üniversitesi aşısına güvenlerinin azaldığını belirtti. 

DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin - 5

Bununla birlikte, Oxford Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bilim insanları, ABD'li uzmanların endişelerinin ardından ilacın güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için AstraZeneca'nın corona virüs aşı denemelerine ilişkin daha fazla veriye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin - 6

DSÖ: YÜKSEK ETKİNLİK ÇOK KÜÇÜK BİR GRUPTA GÖRÜLDÜ

DSÖ'den baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, AstraZeneca’nın klinik denemelerinden elde edilen verilen "kesin bir sonuca varmak için hala çok küçük olduğunu" söyledi. Yüzde 90 korumanın elde edildiği gruptaki  gönüllerinin hepsinin 55 yaşının altında ve 3 bin kişiden az olduğunu belirten Swaminathan, "Eğer aşının daha  düşük dozla daha iyi bir etkiye sahip olduğu görülüyorsa, bu bulguyu on binlerce kişi üzerinde test edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin - 7

UCUZ VE DAĞITIMI NİSPETEN KOLAY

Diğer taraftan AstraZeneca/Oxford’un klinik denemelerinin sonuçları ve verilerinin güvensizliği hayal kırıklığı yarattı. ABD'li ve Alman rakipleri Pfizer/BionTech'ten geçen hafta yapılan açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 95'ten fazla etkili olduğu duyurulmuştu. Bir diğer ABD'li şirket Moderna'nın aşısının ara sonuçlarında yüzde 94,5 etkili olduğı görülmüştü. Ancak Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının İngiltere’de bir kahve fiyatına satılacağı, dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı belirtildi.

DSÖ’den AstraZeneca’ya: Aşıyla ilgili daha fazla detay verin - 8

AstraZeneca'nın dağıtım direktörü Cheng, aşının normal buzdolabı sıcaklıklarında saklanabileceğini, 2020'nin sonuna kadar da 200 milyon doz üretileceğini duyurdu. Daha önce Pfizer/BioNTech aşısnın -70 derecede saklanması gerektiği ve bu durumun aşının dağıtımında büyük zorluklara yol açabileceği belirtilmişti.

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