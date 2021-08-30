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DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüsün Avrupa’daki seyri üzerine yeni bir açıklama yaptı. DSÖ’nün Avrupa direktörü Hans Kluge, Avrupa’daki 33 ülke göz önüne alındığında 14 günlük vakalarda yüzde 10’dan fazla artış görüldüğünü kaydetti. Virüsün bulaşmasındaki artıştan endişe duyduğunu aktaran Kluge, yaz mevsimiyle birlikte artan seyahatlerin durumda etkili olduğunu belirterek, geçtiğimiz altı haftada aşılamada da yavaşlama olduğunu vurguladı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:13
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DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün Avrupa’daki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı.

YAZ MEVSİMİNDE ARTAN SEYAHATLER ETKİLİ OLDU

Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.

Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, corona virüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

'AŞILAMADAKİ YAVAŞLAMADAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ'

Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı.

Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran DSÖ direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖ
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