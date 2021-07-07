Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

DSÖ’den corona virüs için 'hayat kurtaran' yeni ilaç tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde Covid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların hayat kurtardığını belirtti. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlanan ve 11 bin hastadan elde edilen veriler ile yapılan çalışmada, ilaçların hastanın zarar görmesini de engellediği bildirildi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:37
444 Okunma
DSÖ’den corona virüs için 'hayat kurtaran' yeni ilaç tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların 'kortikosteroid' ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Covid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı.

Elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü, 27 klinik araştırmaya katılan 11 hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, DSÖ tarafından King's College London, Bristol Üniversitesi, University College London ve Guy's ve St Thomas' NHS Foundation Trust ile birlikte koordine edildi.

EYLÜL’DEN BU YANA İLK İLAÇLAR

DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Covid-19'a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.

Covid-19'u ağır geçiren vakalarda genellikle bağışıklık sistemi Covid-19'a aşırı tepki gösterdiği ve hastaların bu durumdan zarar gördüğü, ancak interlökin-6 bloke edici ilaçlar olan 'tocilizumab ve sarilumab' ilaçları, bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket ederek hastanın zarar görmesini engellediği belirtildi.

HEDEF EN DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER

DSÖ Sağlık Acil Durumları klinik yönetimi başkanı Janet Diaz, "Küresel aşı eşitsizliğinin kapsamı göz önüne alındığında, en düşük gelirli ülkelerdeki insanlar ciddi ve kritik Covid-19 riski altında olanlar olacak" derken, "Bu ilaçların ulaşması gereken insanlar bu kişiler" şeklinde konuştu.

'KÜRESEL ÇABAYI YANSITIYOR'

University College London'daki MRC Clinical Trials Unit'te baş araştırma görevlisi olan Claire Vale, "Covid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalar için daha iyi sonuçlara yol açacak olan bu sonuçlar, büyük bir küresel çabayı yansıtıyor" dedi.

DSÖ, kritik vakalarda ilaçların ölüm oranını yüzde 13 oranında azalttığını belirterek, bunun her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına geleceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çim biçerken uçak çarpan kadın hayatını kaybetti
Çim biçerken uçak çarpan kadın hayatını kaybetti
Haiti Devlet Başkanı suikast düzenlendi
Haiti Devlet Başkanı suikast düzenlendi
Su tabancasıyla 'soygun' yapıp 264 dolarlık taco çalmıştı: 40 yıl sonra serbest kalacak
Su tabancasıyla 'soygun' yapıp 264 dolarlık taco çalmıştı: 40 yıl sonra serbest kalacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim