DSÖ’den devletlere çağrı

Fransa’da bir hastanede Aralık ayında zatürre teşhisi konulan hastalardan alınan örneklere yeniden yapılan testlerde korona enfeksiyonu bulgularına rastlandığını hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, devletlere salgın öncesi dönemlerde görülen şüpheli vakaları, yeniden incelemeleri çağrısı yaptı.

Aralık ayının sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı kabul edilen koronavirüsü, Fransa’da ilk olarak Ocak ayında resmi olarak tespit edilmişti. Ancak ülkede bu tarihten en az bir ay önce koronavirüsüne rastlandığı yönündeki rapor, sağlık uzmanlarının dikkatini çekti.

5 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Fransa’dan gelen rapora atıfta bulunarak, “Bu, her şeye yeni bir boyut kazandırıyor” dedi ve ülke yönetimlerinin ilk tespit tarihinden önce ne zaman ortaya çıktığını araştırmalarının, koronavirüsünün yayılma potansiyelini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını vurguladı.

Lindmeier, özellikle 2019 yılı sonunda laboratuvarlarda kayıtlara zatürre olarak geçen örneklerin yeniden test edilmesinin ‘gerçekten çok önemli’ olduğunu söyledi.

Toplantıda, virüsün çıkış noktası olarak Wuhan’ın kabul edilmesine yönelik soruyu yanıtlayan Lindmeier bunun aksini gösteren bir bulguya henüz rastlanmadığını aktardı. Fransa’da erken dönemde görülen vakanın da yine Wuhan’dan seyahat eden bir kişiyle bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.