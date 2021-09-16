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DSÖ’den iyi haber

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta corona virüs vakalarında ilk büyük düşüşün tespit edildiğini belirtti. Geçtiğimiz iki ayda ortalama 4,4 haftalık vaka sayısının görüldüğünü aktaran örgüt, geçtiğimiz hafta bu rakamın 4 milyon seviyelerine gerilediğini bildirdi.

16 Eylül 2021 Perşembe 14:06
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DSÖ’den iyi haber

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık yayımladığı corona virüs raporunu paylaştı.

Yayımlanan raporda küresel olarak geçtiğimiz hafta yaklaşık 4 milyon corona virüs vakası kaydedildiğini belirten DSÖ, iki aydan fazla süredir yeni enfeksiyon sayısındaki ilk büyük düşüşün görüldüğünü aktardı.

CAN KAYBI DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz iki ayda haftalık yaklaşık 4,4 milyon yeni vakanın kaydedildiğini belirten örgüt, dünyadaki her bölgenin bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş gördüğünü söyledi.

Dünya genelinde can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, en keskin düşüşün Güneydoğu Asya'da görüldüğünü söyledi.

AFRİKA’DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Afrika kıtasındaki can kayıplarında yüzde 7’lik bir artışın görüldüğü kaydedilen raporda Delta varyantına dikkat çekilerek, 180 ülkede görüldüğünün altı çizildi.

DSÖ, ayrıca çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla corona virüsten daha az etkilenmeye devam ettiğini ve hastalık nedeniyle 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖCorona Virüs
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