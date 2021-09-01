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DSÖ’den ‘Mu Varyantı’ açıklaması: Aşılara karşı dirençli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Ocak ayında Kolombiya'da tanımlanan ve "Mu" olarak bilinen yeni bir corona virüs varyantını izlediğini söyledi. DSÖ haftalık pandemi raporunda ‘Mu Varyantı’ olarak adlandırılan corona virüs varyantının aşılara karşı dirençli bir varyant olabileceğine vurgu yapıldı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 12:31
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DSÖ’den ‘Mu Varyantı’ açıklaması: Aşılara karşı dirençli olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 geçtiğimiz gün yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da etkili olan ‘B.1.621’ varyantına (Mu varyantı) ayırdı.

Raporda; varyantın ‘incelenmesi’ gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa’da vakalar tespit edildiğinin altı çizildi.

DSÖ, ‘Mu Varyantı’nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

“YAYGINLIK SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERİYOR”

Sağlık kuruluşu, Mu Varyantı’nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

ŞİMDİLİK ‘İLGİ VARYANTLARI’ ARASINDA

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor.

Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor.

‘Mu Varyantı’ şimdilik ‘ilgi varyantları’ arasında sınıflandırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖMu Varyantı
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