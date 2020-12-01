DSÖ’den sıtma uyarısı: 2019’da 229 milyon kişi hastalandı, 409 bin kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan araştırmaya göre, sıtmaya karşı mücadelenin son yıllarda ilerleme kaydetmediği ve 2019 yılında 409 bin kişinin sıtmadan hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam 2000 yılında 736 bin iken bu rakam 2018'de 411 bine düşmüştü. DSÖ, sıtmanın Afrika’da yoğunlaştığının altını çizerken hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün Afrika’da olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sıtmaya karşı mücadelede kaydedilen ilerlemenin son yıllarda durduğunu ve 2019 yılı içerisinde sıtmadan dolayı 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFRİKA’DA ÇOK ETKİLİ

BM ajansının her yıl açıkladığı raporlara göre 2019 yılında ilk kez sıtma olan kişi sayısının yaklaşık 229 milyon olduğunu açıklayan DSÖ, hastalığın özellikle Afrika kıtasında çok etkili olduğunun altını çizdi.

Le Figaro’nun haberinde, dört yıldır rakamlarda belirgin bir azalma olmadığını vurgulayan DSÖ raporunda, "hastalığın küresel yörüngesini değiştirmek, ortak ve uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmak amacıyla mücadele için yeni araçlar kullanmalı ve daha fazla fon toplamalıyız” ifadeleri kullanıldı.

HEDEFLENEN MADDİ YARDIM TOPLANAMIYOR

Sıtma ile mücadele için 2019 yılında 5,6 milyar dolar fon toplanması hedeflenirken bu rakam neredeyse yarısına karşılık gelen 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Dünya Sağlık Örgütü, "Fon eksikliği, sıtmayla mücadele için kanıtlanmış araçlara erişimde zorluğa neden oluyor" ifadelerini kullanırken bunun "önemli bir tehlike" oluşturduğunu vurguladı.

TOPLAM ÖLÜMÜN YÜZDE 94’Ü AFRİKA’DA

2000 yılında 736 bin iken 2018'de 411 bine, 2019'da ise 409 bine düşen sıtma nedeniyle hayatını kaybeden sayısı son yıllarda belirgin bir gerileme göstermiyor. Sıtma nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün Afrika kıtasında yaşadığı belirtilen raporda, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “ Afrika’da 2019 yılında 384 bin kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti Bu toplam rakamın yüzde 94’üne tekabül ediyor. Birlikte hareket ederek ve kimseyi geride bırakmayacağımızı taahhüt ederek, sıtmayı dünyadan yok etme ortak hedefimize ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

2019 yılında dünya çağındaki vakaların yarısı dört ülkede görüldü. Bunlar, Nijerya (yüzde 27), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (yüzde 12), Uganda (yüzde 5) ve Mozambik (yüzde 4).

HİNDİSTAN VE GÜNEYDOĞU ASYA MÜCADELEDE BAŞARILI

Rapora göre, 2000 yılından bu yana 21 ülkenin sıtmayı başarıyla ortadan kaldırdığını belirtilirken nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerden Hindistan’da, son iki yılda enfeksiyonlarda yüzde 18, ölüm sayısında ise yüzde 20 düşüş gösterdi. 2030 yılına kadar hastalığı ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda ilerleyen Güneydoğu Asya’da ise 2000 yılı ile 2019 yılları arasındaki vaka sayıları yüzde 90 azaldı.