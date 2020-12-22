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DSÖ’den üye ülkelere toplantı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, üye ülkelere koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türünü tartışmak için toplantı çağrısında bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 23:12
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DSÖ’den üye ülkelere toplantı çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19’un yeni ve daha bulaşıcı türü ile mücadeleyi ve tedbirleri tartışmak üzere üye ülkelere toplantı çağrısında bulundu. Toplantının üye ülkeler arasındaki bilgi paylaşımına yardımcı olması için yapıldığı belirtildi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüsün yeni türü hakkında yaptığı paylaşımda, "Daha iyi bilgiye sahip oluncaya kadar seyahati sınırlandırmak akıllıca olacaktır. Temel mallar ve temel seyahatler için tedarik zincirleri mümkün kalmalı" dedi.

Öte yandan DSÖ dün yeni türe karşı paniğe gerek olmadığını bu mutasyonun virüsün evriminin bir parçası olduğunu açıklamıştı.

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