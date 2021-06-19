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DSÖ'den virüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının küresel olarak virüsün baskın türü olmaya başladığını açıkladı. Delta varyantı, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre yüzde 65 daha bulaşıcı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:04
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DSÖ'den virüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel olarak baskın yeni tip corona virüs (Covid-19) türünün, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu açıkladı.

DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söylüyor.

AŞI ETKİNLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN DAHA FAZLA VERİ GEREKLİ

Aşıların varyanta karşı etkinliğini belirlemek içinse daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtiliyor.

ALFA VARYANTINA GÖRE YÜZDE 65 DAHA BULAŞICI

İngiltere'deyse yeni vakaların yüzde 99'unu Delta varyantı oluşturuyor. İngiltere Sağlık kurumu, Delta varyantının, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre ev içinde yüzde 65 daha bulaşıcı olduğunu ve gençlerde daha sık görüldüğünü açıkladı.

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:05
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüVirüs UyarısıDSÖDelta Varyantı
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