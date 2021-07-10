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Dua Lipa kendi fotoğrafını paylaştığı için davalık oldu

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Şarkıcı Dua Lipa paparazzilerin kendisini çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştığı için davalık oldu. 25 yaşındaki şarkıcının 150 bin dolar telif ödemisi gündemde.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:18
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Dua Lipa kendi fotoğrafını paylaştığı için davalık oldu

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabında paparazinin kendisini çektiği fotoğrafı paylaşması nedeniyle mahkemelik oldu.

Independent'ın Billboard'dan aktardığı habere göre  6 Temmuz'da Integral Images, telif hakkı ihlaliyle suçladığı "Physical" parçasının sahibi şarkıcıya 8 sayfalık dosyayla dava açtı.

Integral Images dava dosyasına Lipa'nın fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini "izinsiz" paylaştığını yazdı. Söz konusu fotoğrafta şarkıcı havaalanından büyük bir şapkayla ayrılıyor.

Bahsi geçen fotoğraf şarkıcının Instagram hesabında Şubat 2019'da paylaşılmıştı. Integral Images, müzisyenin sosyal medyadaki platformunu pazarlama aracı olarak kullandığını belirtti.

Dava dilekçesinde, "Hesap, bağlantı ve/veya reklam aracılığıyla Davalı'nın içeriğini tüketmeye ve satın almaya yönlendirilen takipçileri artıracak şekilde kâr kaynağı olarak kullanılmaktadır ve Davalı bu faaliyetlerden kâr elde etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Integral Images; 150 bin dolarlık (yaklaşık 1,3 milyon TL) tazminat, dava masraflarının ve avukatlık ücretlerinin karşılanmasını ve şarkıcının gelecekte telif hakkını ihlal eden eylemlerini engelleyecek bir karar çıkarılmasını talep ediyor.

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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