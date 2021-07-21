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Dubai kendi yapay yağmurunu üretti

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Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:34
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Dubai kendi yapay yağmurunu üretti

Yılda ortalama sadece 78 milimetre yağış alan ve dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi yapay yağmur üretti. 

Yağmur, dronelar ile bulutlara elektro şok verilerek oluşturuldu. Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı görüldü. 

Yöntem nasıl çalışıyor? 

 

'Bulut tohumlama' olarak bilinen yöntem, dronelarla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturmasını sağlıyor. 

Çalışmanın yürütücülerinden Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgi vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşerler" dedi. 

Bulutları tetikleyerek sağanak yağış oluşturmanın amaçlandığı çalışma, İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla işbirliği ile yürütülüyor. 

BAE'nin 'bulut operasyonları', 2017'de başlayan ve ülkede yağmur üretmek için devam eden 15 milyon dolarlık bir projenin parçası.

Dubai kendi yapay yağmurunu üretti - Sputnik Türkiye

Sıcaklıklar 50 dereceyi bulunca, Dubai kendi yapay yağmurunu üretti | Video videosunu izle | Son Dakika Haberleri

Anahtar Kelimeler:
DubaiYapay Yağmur
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