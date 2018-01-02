Dubai’de yapılan görkemli lazer gösterisi, Guinness rekoru kırdı

Yılbaşı kutlaması kapsamında gerçekleştirilen Light Up 2018 gösterisi ilk kez, daha önce dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa kulesinde yapılan geleneksel havai fişek gösterinin yerine yapıldı.

Burj Khalifa kulesinde yeni yılın gelmesine saniyeler kala geri sayım başlatıldı, ardından izleyenler, yaklaşık olarak 7 dakika boyunca kulede, komşu gökdelenlerde ve ünlü ‘dans eden' fıskiyelerde müzik eşliğinde yansıyan lazer projeksiyonlarını hayranlıkla izledi. Çok sayıda ulusal sembolün kullanıldığı gösterinin sonundaysa gökdelenin cephesinde kanat çırpan devasa bir şahin yansıdı.

Dubai'deki gösteri, ‘tek binaya yansıtılan en kapsamlı lazerli ve sesli gösteri' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş oldu.