Düğünde takılan sahte paralar internette satışa konuldu!

www.starparti.com adresindeki internet sitesinden bebek parti ürünleri, doğum günü ürünleri, özel günler için ürünler, parti malzemeleri, kostüm, hediyelikler vs online satın alabileceğiniz gibi sahte para bile alabiliyorsunuz..
İşte ürün açıklaması kısmında yazanlar:
“Tam 100 adet deste dolar banknot
düğün, nişan ya da şaka amaçlı”
geçersiz dolarlar sahte paralar düğünlerde,eğlencelerde,sünnet düğünlerinde havaya savuracağınız sahte geçersiz paralar
başınızda paralansın misali,istediğiniz yere saçın gitsin”
Sitede sahte TL, Euro, Amerikan Doları olarak sahte paralar mevcut..
Kaynak: VE KIBRIS