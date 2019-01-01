Dünya 2019'u böyle karşıladı

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl, tüm coşkusuyla kutlandı.

Şehrin dünyaca ünlü caddesi Champs-Elysees'de bulunan Arc de Triomphe tarihi anıtında havai fişek ve üç boyutlu ışık şovları düzenlendi. Kutlamalar ilerleyen saatlere kadar devam etti.

Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Necme Meydanı'nda, binlerce kişi yeni yıl kutlamasına katıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak ve caddeleri bir ay önceden süslenmeye başlanan ve hazır hale getirilen Beyrut'un Necme Meydanı başta olmak üzere, birçok alanda kutlamalar yapıldı.

Yeni yılı kutlamak üzere akşamın erken saatlerinden itibaren meydanlarda toplanmaya başlayan yüzlerce Lübnanlı, başkentteki Şehitler Meydanı'nda kurulan yaklaşık 15 metre boyundaki ışıklandırılmış yılbaşı ağacı önünde fotoğraf çektirdi.

Lübnanlılar daha sonra "Beyrut 2019'u Kutluyor" adıyla düzenlenen büyük konsere katılmak üzere Necme Meydanı'na akın etti.

New York

ABD'nin New York eyaletindeki yeni yıl kutlamaları kapsamında Times Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yağan yağmura rağmen geri sayım için yerlerini aldı.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanında toplanan binlerce kişi 2019'u coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi yapıldı.

Makedonya

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2019 yılı coşkuyla karşılandı. Başkentteki Makedonya Meydanında yeni yılı karşılayan binlerce kişi Parnji Valjak grubunun şarkıları eşliğinde eğlendi. Üsküp'teki havai fişek gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.

Arnavutluk

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İskenderbey Meydanında toplanan binlerce kişi yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise hava fişek gösterisi yapıldı.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni yıl dolayısıyla Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda havai fişek gösterisi düzenlendi.

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Kaynak: AA