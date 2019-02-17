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Dünya 7 yaşındaki Rudolph Ingram'ı konuşuyor

Küçük çocuğun geleceğin Bolt'u olduğu ve ilerde ünlü atletin rekorunu geçeceği iddia ediliyor.

17 Şubat 2019 Pazar 16:17
Dünya 7 yaşındaki Rudolph Ingram'ı konuşuyor

ABD'li Rudolph 'Blaze' Ingram süper hızıyla beraber yarıştığı rakiplerine açık ara fark atıyor. Oldukça hızlı olan Rudolph Ingram, rekorları alt üst ederken rakiplerinin de başını döndürüyor. Ingram'ın sosyal medyada paylaştığı yarış ve antrenman görüntüleri binlerce kişi tarafından takip ediliyor. 7 yaşındaki Rudolph 'Blaze' Ingram, geleceğin Bolt'u olarak nitelendiriliyor.

ABD'de 7 yaşındaki Rudolph 'Blaze' Ingram'ın sosyal medya hesabını görenler gözlerine inanamıyor. Profesyonel olarak Amerikan futbolu oynayan ve atletizmle de ilgilenen 7 yaşındaki çocuğun 100 metreyi 13.48 saniyede koştuğu görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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7 yaşındaki Rudolph, 2009'da 9.58'le dünya rekoru kıran Usain Bolt ile kıyaslanıyor. Küçük çocuğun geleceğin Bolt'u olduğu ve ilerde ünlü atletin rekorunu geçeceği iddia ediliyor. Başarısı firmalar tarafından da keşfedilen çocuk, reklamlarda rol almaya da başladı. 5 yaşından beri düzenli spor yaptığını söyleyen Rudolph'un henüz çocuk yaşta sıkı karın kaslarına sahip olması da görenleri şaşkına çeviriyor.

Sosyal medyada kısa sürede fenomen olan minik sporcunun Instagram'daki takipçi sayısı 310 bini geçti.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaRudolph Ingram
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