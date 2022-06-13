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Dünya altı yılda bir ileri geri sallanıyor

ABD’de yapılan araştırmada, Dünya'nın yaklaşık 6 bin 500 kilometre derinliğinde yer alan iç çekirdeğin dönüş hızının her geçen yıl arttığı açıklandı. 1969'dan 1974'e kadar sismik veriler kullanılarak elde edilen bulgularda, iç çekirdeğin dönüş hızının artmasıyla birlikte Dünya'nın her altı yılda bir, birkaç kilometre ileri geri sallandığı belirtildi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 21:11
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Dünya altı yılda bir ileri geri sallanıyor
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ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, Dünya'nın merkezinde yer alan iç çekirdeğin dönüş hızının her geçen yıl arttığı açıklandı.

Yapılan çalışmanın bulgularında, iç çekirdeğin dönüş hızının artmasıyla birlikte Dünya'nın her altı yılda bir, birkaç kilometre ileri geri sallandığı ortaya kondu.

Dünya'nın iç çekirdeğinin hareketini inceleyen bilim insanları, hareketin bilgisayar modelini oluşturmak için 1969'dan 1974'e kadar sismik verileri kullandı.

Oluşturulan simulasyonlar sonucunda, bilim insanlarının geçtiğimiz 20 yıldır iddia ettikleri gibi, Dünya'nın iç çekirdeğinin hareketi sonrasında yüzey kaymaları meydana geldiğini doğruladı.

Bilim insanları son birkaç yıldır ısrarla Dünya'nın salınım yaptığını belirtirken, tespit edilen döngü sonrasında günlerin uzunluğundaki değişikliklerin açıklanabileceği vurgulandı.

Araştırma ile ilgili konuşan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Profesör John Vidale, "İç çekirdek sabit değil. Ayaklarımızın altında hareket ediyor ve altı yılda bir, birkaç kilometre (1,25 mil) ileri geri gidiyor gibi görünüyor" dedi.

1996'da yayınlanan araştırma, iç çekirdeğin gezegenin geri kalanından daha hızlı döndüğünü öne süren ilk araştırma olarak öne çıkmış, yılda kabaca 1 dereceye denk gelen duruma süper dönüş adı verilmişti.

Prof. Vidale'in bulguları, iç çekirdeğin daha önce tespit edildiği açıklanandan daha yavaş da olsa süper dönüş fikrini güçlendirdi.

Montana'daki bir ABD Hava Kuvvetleri tesisi olan LASA'dan (Large Aperture Sismic Array) gelen verileri kullanan Vidale, iç çekirdeğin yılda yaklaşık 0,1 derece döndüğünü tespit ettiğini açıkladı.

Çalışmanın bulguları ile ilgili konuşan Profesör Vidale, "Son gözlemlerimiz, iç çekirdeğin 1969’dan 71'e biraz daha yavaş döndüğünü ve ardından 1971’den 74'e ise diğer yöne hareket ettiğini gösteriyor" derken, “Ayrıca gün uzunluğunun tahmin edileceği gibi uzadığını ve kısaldığını not ettik” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN DÖRT KATMANI BULUNUYOR

Kabuk: İlk katman olan kabuk, 70 km derinliğe kadar olan bölümü kapsıyor. Kabuk, hem okyanusları hem de kara alanlarını kapsayan, Dünya'nın en dış tabakasına deniliyor.

Manto: Alt mantoyla birlikte 2 bin 890 km'ye inen gezegenin en kalın tabakası manto, üstteki kabuktan daha zengin demir ve magnezyumdan oluşan silikat kayalardan meydana geliyor.

Dış çekirdek: 2 bin 890 ila 5 bin 150 km derinlikte olan bu bölgede, hafif elementlerle birlikte sıvı demir ve nikel bulunuyor.

İç çekirdek: Dünya gezegeninin tam merkezinde 6 bin 370 km derinliğe inen bu bölgenin katı demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Bununla birlikte yapılan bu araştırmada, bu bölgenin hem lapa gibi hem de sert demir içerdiği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
ABDDünya
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