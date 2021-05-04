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Dünya asteroid çarpması simülasyonundan sağ çıkamadı

NASA liderliğinde hazırlanan asteroid çarpması simülasyonuna göre eğer Dünya'ya simülasyondakine benzer bir asteroid çarparsa son teknoloji bunu engellemeye yetmiyor.

04 Mayıs 2021 Salı 16:49
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Dünya asteroid çarpması simülasyonundan sağ çıkamadı

Dünyanın bir asteroide karşı çaresiz kaldığı simülasyonda ortaya çıktı.

Dev uzay taşları filmlerde dünyaya çarpmadan yok edilirken gerçek hiç de öyle değil.

Bir asteroid dünyayı vurabilir ve bir kıta tarihe karışabilir.

ABD ve Avrupa uzay ajanslarından bir grup uzman, NASA liderliğinde bir hafta süren varsayımsal senaryo ile hazırlanan simülasyona katıldı.

Simülasyon senaryosunda 35 milyon mil uzaktaki bir asteroid dünyaya yaklaşıyordu ve altı ay içinde vurabilirdi.

Uzmanlar asteroidin boyutu, yörüngesi ve çarpma şansı hakkında bütün hesaplamaları yaptı.

Simülasyonun altı aylık zaman çerçevesi göz önüne alındığında, Dünya'nın mevcut teknolojilerinin hiçbirinin asteroidin çarpmasını engelleyemeyeceği belirlendi.

Bu alternatif gerçeklikte, asteroit Doğu Avrupa'ya çarptı.

Asteroid tatbikatının faydası

Neyse ki şimdilik bilinen hiçbir asteroit bu şekilde Dünya için bir tehdit oluşturmuyor.

Ancak 140 metre veya daha büyük asteroitlerin tahminen üçte ikisi henüz keşfedilmemiş durumda.

Bu nedenle NASA ve diğer kurumlar böyle bir duruma hazırlanmaya çalışıyor.

NASA'nın gezegen savunma görevlisi Lindley Johnson "Bu tatbikatlar nihayetinde gezegen savunma topluluğunun birbirleriyle ve hükümetlerimizle iletişim kurmasına yardımcı oluyor. Gelecekte potansiyel bir tehditte koordine olmamızda etkili olacak" dedi.

Asteroidlerin  çoğu radarın altında uçuyor ve çoğu çok geç tespit ediliyor.

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