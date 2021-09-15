Dünya bu çifti konuşuyor!

OnlyFans’ta yayınladıkları içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Arthur O Urso ve Luana Kazaki, tüm dünyada ses getiren bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 15 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü’nde iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak isteyen çift, Brezilya’da tamamen çıplak bir şekilde bisiklete bindi. Bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan çift, takipçilerini şaşırtmayı başardı.

“BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Farkındalık çalışmaları hakkında konuşan çift, “Gezegenin iklim değişikliği ile ilgili olarak konuşmak istedik. Bu şekilde insanların ilgisini çekeceğimizi düşündük. Nüfusu sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Çift birkaç hafta öncesinde evlerinde çöpleri dönüştürmek için yeni bir arayışa girdiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yeniden kullanmayı öğrendiklerini ifade etti.