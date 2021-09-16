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Dünya bu iddia ile çalkalanıyor

20. yüzyılın kahini Baba Vanga’nın bir kehaneti daha dünyayı karıştıracak cinsten. Dünyaca ünlü kahinin koronavirüs ile ilgili sözleri duyanları şaşkına çevirdi. İşte Baba Vanga’nın bildiği diğer olaylar…

16 Eylül 2021 Perşembe 11:51
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Dünya bu iddia ile çalkalanıyor

16. yüzyıl kahini Nastradamus ile eş değer kabul edilen 1911 doğumlu Baba Vanga, kehanetleriyle dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan hala da etkisini tüm hızıyla sürdüren koronavirüs ile ilgili kehanetleri de bulunan Baba Vanga’nın sözleri ağızları açık bırakacak. İşte Kahin Baba Vanga’nın sözleri…

YILLAR ÖNCE KORONAVİRÜS UYARISI YAPMIŞ

1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova namıdiğer Baba Vanga, daha önce Rus denizaltısı Kursk'un batacağını tahmin etmişti. Takipçileri şimdi de Baba Vanga'nın ölümcül koronavirüs pandemisini öngördüğünü iddia ediyor.

İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, 28 Temmuz 2021 itibariyle dünya genelinde 195,26 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 4,18 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Virüsün aniden ortaya çıkışı, birçok komplo teorisyenini, bu çıkışın arkasında doğaüstü bir sebep aramaya sevk etti. Zira İnternette dolaşan tuhaf iddialara göre 'Balkan Nostradamus'u' olarak bilinen Baba Vanga’nın koronavirüs pandemisini öngördü.

Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını ve dünyayı “güçlü bir ejderhanın” ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar “güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanıyor.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Baba Vanga ile tanışan bir kadın da, Vanga’nın insanları yıllar önce koronavirüsün dünyanın her yanını saracağı konusunda uyardığını söyledi.

BABA VANGA’NIN DİĞER KEHANETLERİ

Kör mistik, yaptığı öngörüden sonra Rus denizaltısı Kursk'un 2000 yılında batmasıyla dünya çapında öne çıkmıştı. Ölümünden önce Baba Vanga, Kursk'ta birçok insanın sel felaketinden etkileneceği konusunda uyarılar yapmıştı. Baba Vanga'nın 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesini öngördüğü de söyleniyor.

Gelecek yıl petrol üretiminin duracağını, dünyanın dinleneceğini tahmin eden Baba Vanga, petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle "trenlerin güneş ışığını kullanarak uçacağı" kehanetinde bulunduğu da iddia edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki yıllar içerisinde bir suikast girişiminin kurbanı olacağı ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenleneceğinin de Baba Vanga'nın tahminleri arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Baba VangaKoronavirüs
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