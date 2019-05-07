Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Dünya bu kadınları konuşuyor… Böylesi ilk kez oldu!

ABD'de güzellik yarışmaları tarihinde bir ilk yaşandı. Ülkede düzenlenen üç büyük yarışmayı da bu yıl siyahi adaylar kazandı.

07 Mayıs 2019 Salı 11:21
Dünya bu kadınları konuşuyor… Böylesi ilk kez oldu!
banner44

Irkçılık tartışmalarının günümüzde bile sürdüğü ABD’de tarihe geçecek bir olay yaşandı.

Ülkede düzenlenen üç büyük güzellik yarışması Miss Teen USA, Miss USA ve Miss America’yı bu yıl üç siyahi aday kazandı. Bu, üç siyahi adayın aynı yıl içinde tacın sahibi olduğu ilk yıl olarak dikkat çekiyor.

Cheslie Kryst.

28 yaşındaki Cheslie Kryst, Miss USA’yi, 18 yaşındaki Kaliegh Garris, Miss Teen USA’yi, 25 yaşındaki Nia Franklin ise Miss America’yı kazandı.

banner41
Kaliegh Garris.

New York Times gazetesi, üç kadının zaferinin, Amerikan toplumundaki güzellik algısının değişimini simgelediğini yazdı.

Nia Franklin.

ABD basınına konuşan Nia Franklin, “Bu durum genç kızlar için çok önemli. Afro-Amerikan kadınların ne kadar büyük işler başardığını gösteriyor” dedi.

Güzellik kraliçelerinin başarısı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Kazananları kutlayanlar arasında 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan Senatör Kamala Harris de yer aldı. Harris Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Nia, Cheslie ve Kaliegh. Sizler kendi yolunuzu kendi yöntemlerinizle açan birer öncüsünüz” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazze’den yürekleri dağlayan fotoğraf! Mutlu musun dünya?
Gazze’den yürekleri dağlayan fotoğraf! Mutlu musun dünya?
iOS 13'ün özellikleri sızdı
iOS 13'ün özellikleri sızdı
Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim