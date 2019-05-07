Dünya bu kadınları konuşuyor… Böylesi ilk kez oldu!

Irkçılık tartışmalarının günümüzde bile sürdüğü ABD’de tarihe geçecek bir olay yaşandı.

Ülkede düzenlenen üç büyük güzellik yarışması Miss Teen USA, Miss USA ve Miss America’yı bu yıl üç siyahi aday kazandı. Bu, üç siyahi adayın aynı yıl içinde tacın sahibi olduğu ilk yıl olarak dikkat çekiyor.

Cheslie Kryst.

28 yaşındaki Cheslie Kryst, Miss USA’yi, 18 yaşındaki Kaliegh Garris, Miss Teen USA’yi, 25 yaşındaki Nia Franklin ise Miss America’yı kazandı.

Kaliegh Garris.

New York Times gazetesi, üç kadının zaferinin, Amerikan toplumundaki güzellik algısının değişimini simgelediğini yazdı.

Nia Franklin.

ABD basınına konuşan Nia Franklin, “Bu durum genç kızlar için çok önemli. Afro-Amerikan kadınların ne kadar büyük işler başardığını gösteriyor” dedi.

Güzellik kraliçelerinin başarısı sosyal medyada da büyük yankı buldu. Kazananları kutlayanlar arasında 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan Senatör Kamala Harris de yer aldı. Harris Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Nia, Cheslie ve Kaliegh. Sizler kendi yolunuzu kendi yöntemlerinizle açan birer öncüsünüz” ifadelerini kullandı.