Dünya bu kareyi konuştu

Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi. Ancak karede Boris Johnson detayı dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.

G7 zirvesinin klasikleşen aile fotoğrafında ise İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson dikkatleri çekti.

Johnson, aile fotoğrafında ABD, Fransa, Almanya gibi ülke liderlerinden uzak bir köşeye konuldu.

İngiltere basınında ise bu durum 'Johnson ve İngiltere artık karelerde de AB'den uzaklaştırılıyor' yorumlarına neden oldu.