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Dünya bu olayı konuşuyor

Almanya’nın Attendorn kasabasında annesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğu 7 yıl boyunca tek bir odaya hapsedildi. Odasından dışarı çıkmayan ve hareket etmeyen çocuğun yürüyemeyecek kadar güçsüz olduğu belirtildi. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

08 Kasım 2022 Salı 11:49
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Dünya bu olayı konuşuyor



Almanya’nın Attendorn kasabasında ortaya çıkan bir olay bir anda dünya basınındaki yerini aldı. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında 8 yaşındaki bir kız çocuğu, 7 yıl boyunca hapsedildiği odadan kurtarıldı. Bild gazetesinin haberinde polisin Atterborn kasabasındaki eve baskın düzenlediğini, kadını kızıyla birlikte bir odaya gizlenmiş halde bulduğunu bildirdi.

YILLARCA KARANLIK BİR ODADA KALDI

Doğduğu andan itibaren odasından dışarı çıkmadığını belirten küçük çocuğun yetersiz gıda ve hareketsizlik nedeniyle kaslarının gelişmediği ortaya çıktı. Yıllarca karanlık bir odada tamamen tek başına kalan çocuğun çilesi, 23 Eylül'de bir refah kontrolü yapıldıktan sonra nihayet sona erdi. Yetkililer arama emriyle eve girdi. Şu anda koruyucu aile yanında olan ve psikologlar tarafından bakılan kız kurtarıldı. Yetkililer kızın annesinden başka bir akrabası olduğunu bilmediğini ve ona bağımlı olduğunu belirtti.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

50 yaşındaki Başsavcı Patrick Baron von Grotthuss, "Anneyi özgürlüğünden yoksun bırakma ve çocuğunu istismar etme suçlamasıyla soruşturuyoruz. koşullar göz önüne alındığında çocuk iyi durumda” dedi. Yerel basında Rosemarie G. olarak anılan kızın annesinin şimdi 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

BABASI İTALYA’DA ZANNEDİYORDU

8 yaşındaki kız doğduğunda ebeveynleri ayrılmıştı.Bebeklik dönemlerinde kızının ve babasının görüşmesine izin veren anne 2015 yılında evinin penceresine bir not asarak İtalya’ya taşındıklarını söyledi. O günden beri kızını bir kez bile odadan çıkartmayan anne yıllar sonra yakalandı.

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