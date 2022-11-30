Dünya bunu konuşuyor!

Çin’in ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında aldığı sert karantina önlemlerinden sonra bölgeden şaşırtan görüntüler geliyor. Son olarak Hong Kong merkezli bir muhabir olan Jennifer Zeng tarafından sosyal medyada ismi açıklanmayan hamile bir kadının koronavirüs testi negatif sonucu olmadığı için hastaneye alınmadığı görüntüler paylaşıldı. Geri çevrilen kadının hastanenin önünde doğum yaptığı anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

“BUNU İZLERKEN AĞLADIM”

Çin’in Sichuan eyaletinde kaydedilen görüntüler ismi açıklanmayan kadına sokak ortasında doğum yaptığı sırada yardım eden kalabalık tarafından çekildi. Gazeteci Jennifer Zeng tarafından paylaşılan görüntülerde kadının geçerli koronavirüs test sonucu olmadığı için hastaneye alınmadı ve sokak ortasında ayakta doğum yaptığı belirtildi.

Dünya basınında konuşulan anları paylaşan Zeng gönderisine, “Bunu izlerken ağladım. Sichuan eyaletindeki Gulan Halk Hastanesinin önünde koronavirüs test raporu olmadığı için zorla doğum yapmaya zorlanan kadın! Bu çok yazık!” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde annenin doğum yaptığı sırada yardımcı olmak isteyen kalabalıktan “Bebek çıktı. Kumaşa sarın. Çabuk çabuk” sesleri yükseldi.

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterirken bir kullanıcı, “Aman tanrım, bu anne epidural veya herhangi bir ağrı kesici ilaç kullanmadan ayakta bir bebek doğurdu. Gerçekten bir ödülü hak ediyor” yorumunu yaptı.