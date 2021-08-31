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Dünya çapında hayat kurtaran organ nakli ameliyatları büyük ölçüde düştü

Dünya genelinde 4 buçuk milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin küresel sağlık sistemine verdiği zararların boyutları giderek artıyor. 22 ülkenin verilerinin incelendiği uluslararası bir çalışma, küresel salgın nedeniyle canlı organ nakillerinde endişe verici bir düşüş buldu. Araştırmacılar, en yüksek düşüşün böbrek nakillerinde görüldüğünü belirtti.

31 Ağustos 2021 Salı 12:11
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Dünya çapında hayat kurtaran organ nakli ameliyatları büyük ölçüde düştü

Bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin sağlık hizmetleri ve hastalar üzerindeki yaygın etkisini vurgulayarak, 2019 ve 2020 yılları arasında dünya çapında organ nakli sayısının önemli ölçüde düştüğünü açıkladı.

Pandemi arttıkça hastaneler, Covid hastaları için yoğun bakım yataklarına ihtiyaç duyulması gibi kaynakların azalması ve nakil alıcılarını hastanede tedavi etmenin güvenli olup olmadığı gibi endişeler nedeniyle potansiyel olarak hayat kurtarıcı organ nakli ameliyatını ertelemek zorunda kaldı.

PANDEMİNİN İLK YILINDA ORGAN NAKİLLERİ YÜZDE 31 ORANINDA DÜŞTÜ

Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan ve 2021 Avrupa Organ Nakli Derneği (Esot) kongresinde sunulan uluslararası bir araştırma, 2019’da Covid-19’un ilk dalgası sırasında 22 ülkede insan donörlerden yapılan toplam böbrek, karaciğer, akciğer ve kalp nakli sayısının 2019 yılında  yüzde 31 oranında düştüğünü gösterdi. Toplam düşüş, 2020'nin sonunda ise yüzde 16 düzeyinde kaldı.

Çalışmanın yazarları, "Bulgularımız, pandeminin ilk üç ayında dünya çapında organ nakli operasyonlarında belirgin bir azalma olduğunu ortaya koydu, kayıplar Haziran 2020'den sonra dengelendi. Ancak, Ekim'den Aralık 2020'ye kadar tekrar azaldı" açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte çalışmada, 100 Covid vakasının doğrulandığı yıldan başlayarak 2020'nin sonuna kadar her ülkede gerçekleştirilen nakil sayısına bakıldı. Bu rakamlar daha sonra bir önceki yılın aynı dönemine ait rakamlarla karşılaştırıldı.

 EN YOĞUN DÜŞÜŞ JAPONYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Sonuçlar, pandeminin etkisinin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini gösterdi: o dönemde Kanada'da gerçekleştirilen organ nakillerinin sayısında 227 daha az organ nakline karşılık gelen  toplamda yüzde 9,86'lık bir düşüş varken, bin 413 daha az nakil yapılan Japonya'da yüzde 66,71'lik bir düşüş oldu.

22 ülkenin tümü birlikte alındığında, 8 bin 560 daha az nakile karşılık gelen yüzde 19,14'lük bir düşüşle böbrek nakli en çok etkilenen organ oldu. Ekip, bunun “muhtemelen bu ameliyatın hemen hayat kurtarıcı olmayan doğası ve prosedürleri erteleme olasılığı nedeniyle” olduğunu söyledi.


Öte yandan, araştırmacılar, "Veriler ayrıca, canlı bağışçıların hastanelerde Covid'e maruz kalmasıyla ilgili endişeler nedeniyle, yaşayan bağışçı sayısının, ölen bağışçı sayısına göre oldukça gösteriyor. Bazı bölgelerde canlı donör böbrek ve karaciğer nakilleri tamamen durduruldu” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Organ Nakli
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