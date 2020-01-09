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Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü

Dünya çevresinde duyulan gizemli uğultunun Hint Okyanusu'nun dibinde oluşan yeni bir su altı yanardağından kaynaklandığı bildirildi.

09 Ocak 2020 Perşembe 16:38
Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü

Bilim insanların son iki yıldır dünya çevresinde duyulan gizemli uğultunun Hint Okyanusu'nun tabanındaki olağan dışı sismik etkinlikten kaynakladığını belirledi.

"Livescience.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Postdam Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezinden sismolog Simone Cesca önderliğindeki araştırma ekibi, sonuçlarını Nature Geoscience dergisinde yayımladıkları araştırmada, uğultunun Hint Okyanusu dibindeki bir magma rezervuarının sebep olduğu sismik etkinlikten kaynaklandığı açıkladı.

YENİ BİR SU ALTI YANARDAĞI OLUŞTU

İlk kez Mayıs 2018'te Afrika'nın doğusunda Madagaskar ile Mozambik arasında yer alan Mayotte Adası yakınlarda aynı anda binlerce depremin kaydedildiğini anımsatan araştırmacılar, ardından Ekim 2018'den itibaren, atmosferde bazıları 40 dakika kadar sürebilen gizemli uğultuların dalgalar halinde atmosfere yayıldığına dikkati çekti.

2019 yılında bir Fransız okyanus araştırma ekibinin, Mayotte yakınlarında okyanus dibinde, 5 kilometre genişliğinde ve tabandan 800 metre yükseklikte yeni bir yanardağ oluştuğunu keşfetmesi, uğultuların gizeminin çözülmesini sağladı.

Yanardağın okyanus tabanının 32 kilometre altında, 15 kilometre genişliğindeki rezervuardaki magmanın yüzeye çıkmasını sağladığını kaydeden araştırmacılar, volkanik oluşumun bir yıl içinde tamamlandığını ve bu yoğun sismik faaliyetin uğultuları ortaya çıkardığını belirtti.

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