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Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Smedley, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kovid-19'a yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley'in yaşamını yitirdiği duyuruldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu, taziye mesajı yayımladı

28 Mart 2020 Cumartesi 15:12
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Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Smedley, koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Geoff Smedley, yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere'de yaşayan Smedley dün gece yaşam savaşını kaybederek vefat etti" ifadelerine yer verildi. 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Smedley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. 

Aydın, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Türk dostu değerli arkadaşımız Geoff Smedley'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.  

Smedley'in 2020 Trisome Oyunları'nın Türkiye'de düzenlenmesi için çok çaba harcayan, iyi bir Türk dostu olduğunu belirten Aydın, "Hayatını özel sporculara adamış sevgili dostum Geoff'in hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız. Çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nı 19-26 Ekim 2020 tarihlerinde Geoff Smedley'in anısına en ihtişamlı şekilde organize edeceğiz. Dünyadaki tüm özel sporcular ailemize başsağlığı ve üzüntülerini iletiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDünya Down Sendromlular Spor FederasyonuGeoff Smedley
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