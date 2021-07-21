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Dünya futbolunu sarsan çocuk istismarı skandalı: Ünlü futbolcu kadro dışı kaldı!

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İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan bir futbolcu, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı...

21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:48
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Dünya futbolunu sarsan çocuk istismarı skandalı: Ünlü futbolcu kadro dışı kaldı!

İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan bir futbolcu, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Yasal nedenlerle adı açıklanmayan 31 yaşındaki futbolcu, Cuma günü Manchester Polisi tarafından gözaltına alınıp sorgulandı.

Oyuncunun top koşturduğu kulüp yazılı açıklamada, söz konusu futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtilirken "yetkili makamların soruşturmalarına destek olmaya devam edildiği ve başka bir açıklama yapılmayacağı" vurgulandı.

Soruşturma devam ederken, futbolcunun şartlı tahliye edildiği bildirildi.

Öte yandan İzlanda medyası oyuncunun Everton forması giyen Gylfi  Sigurdsson olduğunu iddia etti.

GYLFİ SİGURDSSON KİMDİR?

2005'te Reading'in altyapısına giren Gylfi Sigurdsson, 2008'e A Takıma alındı. İyi bir orta saha oyuncusu olan İzlandalı futbolcu, 2012'de 2 takım değiştirmiş ve Tottenham Hotspur FC'de karar kılmıştır.

2014-2015 sezonu öncesinde kiralık olarak oynadığı Swansea City’e transfer oldu. Sezon içerisinde 35 maça çıkıp 9 gol attı. Gylfi Sigurdsson, 2015-2016 sezonu itibariyle kariyerine burada devam etti.

Daha sonra Everton’a transfer olan Sigurdsson’un adı bir dönem Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Ligi
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