Dünya geneli koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 69 bin 498’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 275 bin 542’ye yükselirken; 262 bin 985 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 4 bin 714 kişi yaşamını yitirirken; 72 bin 57 kişide daha virüs tespit edildi.

Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 15 bin 887’ye yükselirken; vaka sayısı da 128 bin 948’e çıktı.



İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 603’E YÜKSELDİ



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 603’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 58 bin 226’ya çıktığını bildirdi.



ABD’DE VAKA SAYISI 337 BİN 637



ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 337 bin 637 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 647 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor.



ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ



Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 100 bin 123’e; 1584 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 93 bin 780 kişide virüs tespit edildiği ve 8 bin 93 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 131 bin 646’ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 641’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 4 bin 943’e, vaka sayısının da 48 bin 440’a çıktığı belirtildi.