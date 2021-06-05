Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi
Kumbara hırsızı cezaevine gönderildi
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor

Dünya genelinde 2 milyar 90 milyon dozdan fazla salgın aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 90 milyondan dozdan fazla aşı uygulandı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:25
0 Okunma
Dünya genelinde 2 milyar 90 milyon dozdan fazla salgın aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 744 milyon 480 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 299 milyon 120 bin ile ABD, 227 milyon 860 bin ile Hindistan, 70 milyon 740 bin ile Brezilya, 66 milyon 750 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 38 milyon 810 bin ile Fransa, 37 milyon 70 bin ile İtalya, 33 milyon 780 bin ile Meksika, 30 milyon 500 bin ile Rusya, 30 milyon 367 bin ile Türkiye, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 28 milyon 49 bin ile Endonezya, 25 milyon 400 bin ile Kanada ve 21 milyon 750 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 90 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya, Sputnik V salgın aşısına acil kullanım onayı verdi
Brezilya, Sputnik V salgın aşısına acil kullanım onayı verdi
Terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti
Terör saldırısında en az 100 sivil hayatını kaybetti
Avusturya’da Müslümanlara ait kurumların 'fişlendiği harita' ırkçı saldırıları artırdı
Avusturya’da Müslümanlara ait kurumların 'fişlendiği harita' ırkçı saldırıları artırdı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim