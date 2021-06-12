Dünya genelinde 2,3 milyar dozdan fazla aşı uygulandı

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 863 milyon 510 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 306 milyon 510 bin ile ABD, 249 milyon 600 bin ile Hindistan, 76 milyon 760 bin ile Brezilya, 70 milyon 250 bin ile İngiltere, 59 milyon 40 bin ile Almanya, 43 milyon 200 bin ile Fransa, 41 milyon 310 bin ile İtalya, 36 milyon 430 bin ile Meksika, 33 milyon 50 bin ile Türkiye, 32 milyon 280 bin ile İspanya, 32 milyon 270 bin ile Rusya, 31 milyon 200 bin ile Endonezya, 28 milyon 240 bin ile Kanada, 23 milyon 630 bin ile Polonya ve 21 milyon 410 bin ile Japonya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 139,51 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 138,36, Malta'da 130,51, San Marino'da 128,09, İsrail'de 122,68, Bahreyn'de 110,28, Moğolistan'da 107,63, Şili'de 105,79 ve İngiltere'de 103,49 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 50 bin 99 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 39,07 oldu. 19 milyon 430 bin 500 kişiye ilk doz, 13 milyon 619 bin 599 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 84 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti.