Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan salgın aşısısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Türkiye 52 milyon 542 bin dozla 9'uncu sırada yer aldı.

04 Temmuz 2021 Pazar 21:04
9 Okunma
Dünya genelinde 3 milyar 192 milyon dozdan salgın aşısısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 192 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 296 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 351 milyon 221 bin ile Hindistan, 329 milyon 970 bin ile ABD, 102 milyon 780 bin ile Brezilya, 78 milyon 537 bin ile İngiltere, 75 milyon 780 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 53 milyon 203 bin ile İtalya, 52 milyon 542 bin ile Türkiye, 46 milyon 945 bin ile Meksika, 46 milyon 250 bin ile Japonya, 45 milyon 495 bin ile Endonezya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 42 milyon 450 bin ile Rusya, 38 milyon 777 bin ile Kanada, 29 milyon 965 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 192 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 156,76 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 153,9, Seyşeller’de 140,92, San Marino'da 131,58, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 125,75, İsrail'de 124,8, Şili'de 119,99, Uruguay'da 116,87, Moğolistan'da 116,22, İngiltere'de 115,69, Katar'da 111,98 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon 542 bin 558 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 62,22 oldu. 35 milyon 854 bin 336 kişiye ilk doz, 15 milyon 642 bin 467 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 184 milyon 336 bini aştı, 3 milyon 989 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Kovid19 AşısıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Ukrayna'da kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesine tepki yağdı
Ukrayna'da kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirilmesine tepki yağdı
Dünya genelinde 3 milyar 160 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 160 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim