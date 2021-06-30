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Dünya genelinde 3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 40 milyon dozu aştı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:57
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Dünya genelinde 3 milyar 40 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 230 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 332 milyon 854 bin ile Hindistan, 325 milyon 150 bin ile ABD, 98 milyon 830 bin ile Brezilya, 77 milyon 30 bin ile İngiltere, 73 milyon 750 bin ile Almanya, 53 milyon 80 bin ile Fransa, 51 milyon 10 bin ile İtalya, 49 milyon 416 bin ile Türkiye, 44 milyon 390 bin ile Meksika, 43 milyon 500 bin ile Japonya, 42 milyon 40 bin ile Endonezya, 40 milyon 570 bin ile İspanya, 39 milyon 330 bin ile Rusya, 36 milyon 780 bin ile Kanada, 28 milyon 890 bin ile Polonya ve 22 milyon 500 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 40 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 153,67 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 149,36, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,92, Bahreyn'de 124,38, İsrail'de 124,19, Şili'de 117,77, İzlanda'da 114,54, İngiltere'de 113,87, Moğolistan'da 113,47, Uruguay'da 111,78, Katar'da 107,91 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 49 milyon 416 bin 330 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 57,57 oldu. 34 milyon 358 bin 25 kişiye ilk doz, 15 milyon 58 bin 305 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 182 milyon 629 bini aştı, 3 milyon 954 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKovid19 Aşısı
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