Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı.

27 Temmuz 2021 Salı 17:53
11 Okunma
Dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 930 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 570 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 441 milyon 910 bin ile Hindistan, 342 milyon 210 bin ile ABD, 134 milyon 540 bin ile Brezilya, 89 milyon 740 bin ile Almanya, 83 milyon 880 bin ile İngiltere, 79 milyon 380 bin ile Japonya, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 68 milyon 507 bin ile Türkiye, 65 milyon 890 bin ile İtalya, 62 milyon 860 bin ile Endonezya, 60 milyon 890 bin ile Meksika, 57 milyon 730 bin ile Rusya ve 54 milyon 250 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 930 milyon dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 68 milyon 507 bin 315 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 39 milyon 924 bin 587 kişiye ilk doz, 24 milyon 373 bin 273 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 195 milyon 547 bini aştı, 4 milyon 187 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
DünyaKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en genç astronomu: 7 yaşında 7 asteroit keşfetti
Dünyanın en genç astronomu: 7 yaşında 7 asteroit keşfetti
Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor
Yunanistan’da yangın: Atina'daki evleri tehdit ediyor
Çin: Salgınının kökenini bulmak için ABD'nin Fort Detrick laboratuvarı incelensin
Çin: Salgınının kökenini bulmak için ABD'nin Fort Detrick laboratuvarı incelensin
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim