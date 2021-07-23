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Dünya genelinde 3,8 milyar doza yakın aşı yapıldı

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Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 3 milyar 790 milyon dozu geçti. Türkiye, 64 milyon 829 bin doz ile en çok aşı yapılan 9. ülke oldu.

23 Temmuz 2021 Cuma 15:36
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Dünya genelinde 3,8 milyar doza yakın aşı yapıldı

Koronavirüs (Covid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 510 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 423 milyon 417 bin ile Hindistan, 339 milyon 760 bin ile ABD, 130 milyon 250 bin ile Brezilya, 88 milyon 470 bin ile Almanya, 83 milyon 20 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 67 milyon 230 bin ile Fransa, 64 milyon 829 bin ile Türkiye, 63 milyon 880 bin ile İtalya, 60 milyon 480 bin ile Endonezya, 56 milyon 870 bin ile Meksika, 55 milyon 830 bin ile Rusya, 52 milyon 880 bin ile İspanya, 46 milyon 780 bin ile Kanada, 33 milyon 280 bin ile Polonya, 28 milyon 670 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili, 24 milyon ile Kolombiya, 23 milyon 730 bin ile Suudi Arabistan ve 22 milyon 370 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 790 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 166,18, Seyşeller'de 143,82, İzlanda'da 136,68, Uruguay'da 132,95, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,66, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,53, Faroe Adaları'nda 125,96, Katar'da 125,47, Kanada'da 123,96, İngiltere'de 122,30, Moğolistan'da 121,98, Danimarka'da 117,28, Singapur'da 116,87, Belçika'da 114,83, İspanya'da 113,10, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,54, Lüksemburg'da 107, İtalya'da 105,65, Almanya'da 105,60, Macaristan'da 105,13, Çin'de 104,74, Avusturya'da 102,81, ABD’de 101,59 ve Monako'da 101,39 oldu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşı
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