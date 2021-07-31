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Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 23:01
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Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 104 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 640 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 461 milyon 518 bin ile Hindistan, 344 milyon 930 bin ile ABD, 140 milyon 170 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 740 bin ile İngiltere, 84 milyon 10 bin ile Japonya, 72 milyon 992 bin ile Türkiye, 72 milyon 670 bin ile Fransa, 68 milyon 190 bin ile İtalya, 66 milyon 950 bin ile Endonezya, 65 milyon 630 bin ile Meksika, 60 milyon 996 bin ile Rusya ve 55 milyon 710 bin ile İspanya izledi.

Son Güncelleme: 31.07.2021 23:10
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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