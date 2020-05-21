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Dünya genelinde bir günde 106 bin yeni Covid-19 vakası

Dünya çapında, son 24 saatte 106 binden fazla kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek sayı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 21:26
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Dünya genelinde bir günde 106 bin yeni Covid-19 vakası

Koronavirüslü olduğu tespit edilen insan sayısı bir günde rekor sayıya ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte 106 binden fazla kişinin vakalara eklendiğini açıkladı.

Ümit veren gelişmeler de var. Durumu kritik olan hastaların sayısı ve günlük can kayıpları azalıyor.

Birleşmiş Milletler virüs ile ilgili yanlış bilgilerin internette yayılmasına karşı bir girişim başlattı. "Bilgi gönüllüleri" bilgi kirliliği ile mücadele ederek, doğru ve güvenilir içerik paylaşacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres video mesajında girişimle ilgili paylaşımda bulunarak "Sanal alanlarımızı yalan korku ve nefret yayanlara bırakamayız" dedi.

Salgının en hızlı yayıldığı bölge artık Güney Amerika. Kıtada merkez konumundaki Brezilya’da günlük vaka sayısında bir rekor daha kırıldı. 20 binden fazla kişiye virüs bulaştığı tespit edildi, toplam sayı 293 bini geçti. Can kaybı ise 18 binin üzerinde.

Virüs Peru’da da hızla yayılıyor. Ülkede vaka sayısı 104 binin üzerinde. Can kaybı 3 bini geride bıraktı.

Bolivya'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Marcelo Navajas, salgın döneminde solunum cihazı satın alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir hastanede koronavirüs bulaşan annelerden 115 bebek dünyaya geldi. İlk testlerde bebeklerden sadece 3’ünde virüs tespit edildi, daha sonraki testleri ise negatif çıktı. Doğumlarda, koronavirüs taşıyıcısı annelerden 2’si hayatını kaybetti.

Afrika'da koronavirüse yakalananların sayısı 100 bine yaklaştı. Can kaybı ise 3 binin üzerine çıktı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüse yakalanan iki günlük bebek hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
DünyaCovid-19Koronavirüs
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