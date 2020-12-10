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Dünya genelinde COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 49 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 49 milyonu aştı.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:51
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Dünya genelinde COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 49 milyonu geçti

COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 49 milyon 67 bin 71 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.

ABD'de 9 milyon 295 bin 997, Hindistan'da 9 milyon 288 bin 853, Brezilya'da 5 milyon 931 bin 777 ve Rusya'da 2 milyon 33 bin 669 kişi, virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 311 bin 488’e, Kolombiya'da 1 milyon 287 bin 597’ye ulaştı.

Türkiye'de 10 Aralık itibarıyla COVID-19 tespit edilen 578 bin 483 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 19 milyon 944 bin 668 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 70 milyon 597 bin 758'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 586 bin 19 kişi hayatını kaybetti. 

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