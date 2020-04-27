Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Dünya genelinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bini geçti.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:25
878 Okunma
Dünya genelinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 204'e, vaka sayısı 3 milyon 43 bin 401'e ulaştı.

COVID-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 56 bin 175 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 977 can kaybıyla İtalya, 23 bin 521 ile İspanya, 23 bin 923 ile Fransa, 21 bin 92 ile İngiltere, 7 bin 207 ile Belçika, 6 bin 21 ile Almanya, 5 bin 806 ile İran ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 518), Brezilya (4 bin 298), Türkiye (2 bin 900), Kanada (2 bin 701), İsveç (2 bin 274), İsviçre (1640), Meksika (1351) ve İrlanda (1102)."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 915 bin 741 kişi iyileşirken 1 milyon 917 bin 456 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüste ikinci dalga ne anlama geliyor, risk ne kadar büyük?
Koronavirüste ikinci dalga ne anlama geliyor, risk ne kadar büyük?
Fransa'da 437 kişi daha hayatını kaybetti
Fransa'da 437 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de can kaybı 21 bin 92'ye çıktı
İngiltere'de can kaybı 21 bin 92'ye çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim