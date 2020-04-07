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Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.

07 Nisan 2020 Salı 21:15
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Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya, 12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328 ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi yaşamını yitirirken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 101 can kaybıyla Hollanda ve 1905 ölümle Almanya oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Anahtar Kelimeler:
DünyaCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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