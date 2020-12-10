Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 15 milyon 877 bini, Hindistan'da 9 milyon 975 bini, Brezilya'da 6 milyon 735 bini ve Rusya'da 2 milyon 569 bini geçti.

Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 679 kişide COVID-19 teşhis edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olurken, ülkenin Bremen kentinde kurulan COVID-19 aşı merkezi basına tanıtıldı.

Danimarka’da da son 24 saatte 3 bin 132 kişide COVID-19 tespit edilerek, bunun salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, salgın nedeniyle 2023'e ertelendi.

Öte yandan, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), salgın önlemlerine karşı hava yolu şirketlerinin kabin memurlarına tek kullanımlık yetişkin hasta bezi kullanmalarını tavsiye etti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle COVID-19 aşısı almak için para transferi yapamadıklarını söyledi.

Suudi Arabistan, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının ithalat ve kullanım için kaydını onayladı.

Afrika ülkeleri COVID-19 aşılarını 2021'de alacak

Japonya’da yeni vaka artışları sonrası, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla sürdürülen "Seyahate Çık" kampanyasının askıya alınması çağrısı yapıldı.

Malezya Sağlık Bakanı Dr. Ethem Baba, aynı ortamda bulunduğu birinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alındı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, salgınının, demokrasi için çeşitli alanlarda ekstra zorluklar oluşturduğunu söyledi.

Slovenya'daki koronavirüs tedbirlerinin haftaya çarşamba yapılması planlanan hükümet oturumuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'in Hersek-Neretva Kantonu'nda görev yapan sağlık çalışanları salgın koşullarına dikkat çekmek amacıyla greve başladı.

Afrika ülkelerinin, COVID-19 aşılarına 2021 itibarıyla erişebilecekleri açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) ise kıta genelinde 750 milyon doz COVID-19 aşısına ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını duyurdu.

Etiyopya, ülkenin başkenti Addis Ababa'da isteyen herkese ücretsiz COVID-19 testi hizmeti başlattı.