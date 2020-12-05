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Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 66 milyonu, iyileşenlerin sayısı 46 milyonu aştı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:26
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Dünya genelinde COVID-19 salgınında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 781 bine, Hindistan'da 9 milyon 609 bine, Brezilya'da 6 milyon 534 bine ve Rusya'da 2 milyon 431 bine yükseldi.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 66 milyon 585 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 530 bini geçti, iyileşenlerin sayısı da 46 milyon 63 bine ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki 70 klinikte toplu aşılamanın başladığı belirtildi.

İngiltere'de StandUpX adlı salgın önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.

İran'da son 24 saatte 321 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde salgın nedeniyle yarına kadar yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının 20 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Endonezya Doktorlar Birliği, salgının başlangıcından bu yana 342 sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güney Kore'de artan vaka sayılarının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında, büyük mağazalar, spor salonları, sinema salonları, berberler ve eğlence merkezlerinin 21.00'den sonra kapanması ve restoranların bu saatten sonra yalnızca paket servisi yapması kararı alındı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke genelinde artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.

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