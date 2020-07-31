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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 500 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 17 milyon 496 bini aştı.

31 Temmuz 2020 Cuma 13:07
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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 500 bine yaklaştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 677 bin 137 kişi öldü. 

Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 496 bin 47’ye çıkarken, virüs saptanan 10 milyon 954 bin 205 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 5 milyon 864 bin 705 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 634 bin 985 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 155 bin 285 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 613 bin 789), Hindistan (1 milyon 643 bin 416), Rusya (839 bin 981), Güney Afrika (482 bin 169), Meksika (416 bin 179), Peru (407 bin 492), Şili (353 bin 536), İspanya (332 bin 510), İngiltere (302 bin 301), İran (301 bin 530), Kolombiya (286 bin 20), Pakistan (278 bin 305), Suudi Arabistan (274 bin 219), İtalya (247 bin 158), Bangladeş (234 bin 889), Türkiye (229 bin 891), Almanya (209 bin 653), Fransa (186 bin 573), Arjantin (185 bin 373), Irak (121 bin 263), Kanada (115 bin 799), Katar (110 bin 460) ve Endonezya (108 bin 376)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler de şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (91 bin 377), Meksika (46 bin), İngiltere (45 bin 999), İtalya (35 bin 132), Hindistan (35 bin 807), Fransa (30 bin 254), İspanya (28 bin 443), Peru (19 bin 21), İran (16 bin 569), Rusya (13 bin 963), Belçika (9 bin 840), Kolombiya (9 bin 810), Şili (9 bin 377), Almanya (9 bin 221), Kanada (8 bin 929), Güney Afrika (7 bin 812), Hollanda (6 bin 147), Pakistan (5 bin 951), İsveç (5 bin 739), Türkiye (5 bin 674), Ekvador (5 bin 657) ve Endonezya (5 bin 131)."

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 1000’İ GEÇTİ

Kıbrıs genelinde toplam 1229 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 1090 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 26...

KKTC’de toplam vakası 144’e ulaşırken ölüm sayısı ise 4...

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